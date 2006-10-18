Суд вынес приговор в деле о наезде на угнанной машине на группу детей

Шосткинский горрайонный суд Сумской области вынес приговор 30-летнему жителю райцентра, который летом этого года, отдыхая на берегу Десны возле села Собич Шосткинского района, находясь в нетрезвом состоянии, незаконно завладел чужим автомобилем „ВАЗ-2103”, после чего со скоростью 90–100 километров в час помчался по дороге между селом Пироговка и испытательной станцией стрелкового оружия. Не справившись с управлением, он выехал на обочину, где в это время находилась группа несовершеннолетних. Он совершил на них наезд, в результате чего двое детей получили смертельные травмы и вскоре умерли, а трое с телесными повреждениями попали в больницу.

Как сообщил УНИАН прокурор отдела прокуратуры Сумской области Дмитрий ЕФИМЕНКО, в ходе досудебного следствия и судебного разбирательства вина гражданина доказана. Он осужден к 10 годам лишения свободы. Кроме того, удовлетворены два иска семей пострадавших на общую сумму 50 тысяч гривен.