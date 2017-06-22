Дни Словении пройдут в Харькове

Об этом договорились посол Словении Наташа Прах и первый вице-мэр Игорь Терехов во время встречи в горсовете, передает "Дозор". «Уже столько лет мы успешно тесно сотрудничаем с Харьковом. Поэтому мы видим Харьков как город, который нам близок, с которым сложились хорошие бизнес связи», - говорит посол Словении в Украине Наташа Прах.

Читайте такжеВ Харькове появилась еще одна композиция "Мы любим Харьков" (фото, видео)В рамках Дней Словении, кроме культурных мероприятий, иностранцы настроены показать харьковчанам свой национальный колорит. Также в Харькове состоится и масштабный бизнес-форум, посвященный сотрудничеству в экономике, экологии, туризме, промышленности и бизнесе.

«Наше желание показать словенским инвесторам, словенским предпринимателям, что сюда можно приходить, что тут можно работать. Что условия для инвесторов и бизнеса намного улучшились, что действительно создана какая-то бизнес-среда, где компании могут спокойно и успешно работать. И этот меседж мы все время в Словении доносим до наших предпринимателей», - сообщает посол Словении.

Игорь Терехов пообещал полное содействие городской власти в проведении Дней Словении. Он подчеркнул, что Харьков всегда открыт для международных партнеров.