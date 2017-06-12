В Харькове активисты провели акцию протеста у генконсульства РФ (фото)

В Харькове около 50 активистов провели акцию протеста ко Дню России под стенами Генерального консульства РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии у здания Генконсульства на улице Максимилиановской приняли участие активисты партии «Национального корпуса» и общественной организации «Восточный корпус».

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Участники акции расклеили на доске объявлений у Генконсульства портреты ликвидированных и пленных на Донбассе российских военных, воевавших на стороне боевиков «ДНР» и «ЛНР», а также облили красной краской символическое изображение географической карты Украины в тех местах, где продолжается оккупация и продолжается война.

Представитель организации «Восточный корпус» в Харькове Антон Цебро отметил, что акция призвана показать сепаратистам и пророссийским активистам, что Харьков был и остается украинским городом.

«Три года назад праздник России праздновался еще в Крыму. И сейчас мы там имеем более 20 тысяч вооруженных людей с кучей техники, вертолетов и всего остального. Сегодня праздник России, День России, будет отмечаться на Донбассе. И вы все прекрасно знаете, что мы там имеем. Еще три года назад мы начали бороться за то, чтобы Харьков остался украинским, и мы его отстояли. Сегодня мы здесь для того, чтобы показать всем пророссийским силам и сепаратистские настроенным людям, что Харьков был и остается украинским», - подчеркнул Цебро.

К участникам акции никто из дипломатического учреждения не вышел. Здание Генконсульства России в Харькове охраняли более 100 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Движение транспорта по улице Максимилиановской не перекрывалось.