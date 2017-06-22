В Днепре националисты пытались помешать акции Союза советских офицеров
15:11, 22 июня 2017Общество
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Полиция составила админпротокол на женщину, которая пришла с георгиевской ленточкой.
В Днепре представители националистических движений пытались помешать акции Союза советских офицеров, запрещенной судом организации из-за ее антиукраинской позиции. Об этом говорится в сюжете "ТСН".
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Как сообщается, обошлось без стычек. Полиция лишь составила админпротокол на женщину, которая пришла с запрещенной георгиевской ленточкой.
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Напомним, ранее полиция отпустила 5 задержанных на ЛГБТ-марше в Киеве.
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