В Днепре националисты пытались помешать акции Союза советских офицеров

В Днепре представители националистических движений пытались помешать акции Союза советских офицеров, запрещенной судом организации из-за ее антиукраинской позиции. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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Как сообщается, обошлось без стычек. Полиция лишь составила админпротокол на женщину, которая пришла с запрещенной георгиевской ленточкой.

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Напомним, ранее полиция отпустила 5 задержанных на ЛГБТ-марше в Киеве.