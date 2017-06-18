Полиция отпустила 5 задержанных на ЛГБТ-марше в Киеве

Правоохранители отпустили уже пятерых человек, которые принимали участие в митингах против "Марша равенства"

Представители активистов сообщили, что этим людям выпишут штраф в 51 гривну. Такое решение последние планируют обжаловать в суде, передает телеканал "112 Украина".

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Ранее правоохранительные органы сообщали, что задержали шестерых человек. Во время киевского ЛГБТ-марша пострадали полицейские.

Отметим, что ранее, за несколько минут до начала движения колонны, полиция взяла в кольцо противников марша. В результате этого неизвестные взорвали петарду, впрочем никто не пострадал.

Около 9 часов утра полицейские обнаружили у противников "Марша равенства" балаклавы и газовые баллончики.

Сегодня активисты нескольких националистических организаций заблокировали парк Шевченко, Владимирскую улицу, а также Дом учителя, чтобы не допустить проведения марша.

Возле "красного" корпуса университета имени Тараса Шевченко собралась акция протеста, выступает против проведения "Марша равенства".

Возле главного корпуса уже произошла стычка между противниками "Марша равенства" и представителями ЛГБТ-сообщества.