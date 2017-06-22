На Житомирщине во время месячника "Автобус-2017" Укртрансбезпека области уже выявила 59 нарушений

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА со ссылкой на данные управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма облгосадминистрации.

"С 6 июня по 6 июля 2017 года с целью предупреждения аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, усиления государственного контроля и надзора за безопасностью перевозок на Житомирщине проводится комплекс профилактических мероприятий на пассажирском транспорте "Автобус - 2017"",- сказано в сообщении.

Работниками Управления Укртрансбезпеки и ГУ Национальной полиции в Житомирской области проводятся рейдовые проверки на регулярных маршрутах общего пользования, автостанциях, остановках общественного транспорта и в местах наибольшего скопления пассажиров.

Так, с начала проведения мероприятий уже проверено 145 транспортных средств, выявлено 59 нарушений, составлено 47 актов и 5 протоколов об административных правонарушениях. В том числе задокументировано 13 случаев «нелегальных» пассажирских перевозок.

Среди основных нарушений транспортного законодательства, которые допускают перевозчики - это несоблюдение расписания движения, перевозки безбилетных пассажиров и несоответствие количества пассажиров норме, установленной технической характеристикой транспортного средства, отсутствие у водителей автобусов необходимой дорожной документации при осуществлении нерегулярных перевозок, и тому подобное.