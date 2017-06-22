Тотальное недоверие украинцев политикам угрожает развитию страны - эксперт

Спустя три года после прихода к власти новое руководство страны бьет рекорды по недоверию, ни у кого сейчас нет поддержки более 20 % избирателей. При этом к каждому негативно относятся более 75 % опрошенных. Об этом в статье для журнала "Новое время" пишет исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По данным исследования, проводившегося в течение трех лет по заказу International Republican Institute (IRI), почти у всех за последний год поддержка снова упала, хотя наибольший ее обвал пришелся на 2015 год.

"У оппозиции дела обстоят не лучше. К Юлии Тимошенко, Олегу Ляшко и Юрию Бойко плохо относятся более 70 % респондентов. В целом в Украине нет ни одного политика национального уровня, чья доля доверяющих не отстает в разы от доли тех, кто ему не доверяет. По данным опроса GfK Ukraine, рекордные 65 % опрошенных не знают, за кого проголосовали бы на выборах президента, если бы те состоялись прямо сейчас. Или просто не пошли бы на них", - отметил он.

Вышлинский отмечает, что популярным лицам с телеэкранов не доверяют, поскольку считают их тотально коррумпированными. И в восприятии граждан коррупция власти — причина их бедности.

В ходе опроса IRI свыше 50 % украинцев среди трех самых важных проблем страны назвали военные действия на Донбассе и коррупцию в госорганах. Хотя в списке личных тревог респондентов первые два места за-нимают экономические вопросы: рост цен и безработица, а коррупция лишь на пятой строчке.

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Сейчас всего 11–13 % украинцев полагают, что страна движется в правильном направлении. Такой же показатель наблюдался в 2013 году при президенте Януковиче, добавил эксперт.

"Снижает готовность украинцев поддерживать власть независимо от доверия к ней и падение значимости конфликта на Донбассе. Согласно опросам, восприятие его важности постоянно уменьшается с весны 2015 года. Как раз этим можно объяснить отчаянные попытки властей переключить внимание граждан с коррупции и экономических трудностей на борьбу с внешним врагом. Например, блокирование российских сайтов и социальных сетей спустя три года после начала агрессии РФ", - пишет Вышлинский.

По его мнению, потеря доверия к политикам разуверяет граждан в перспективах страны в целом. В прошлом году украинцы получили 1,3 млн разрешений на работу в Польше. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель вырос вдвое. Активно приглашают соотечественников и Венгрия, и Эстония.

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"Все реальнее становится угроза потерять не только трудящийся класс — тех, кто уже не верит в возможность заработать на нормальную жизнь в Украине, но и предпринимателей с их капиталами и инициативой. Эта проблема может стать раковой опухолью для страны, какое-то время невидимой, но подрывающей экономический рост и разрушающей пенсионную систему. Остановить процесс можно, лишь вернув доверие граждан к политическому классу. И показать готовность разорвать замкнутый круг безнаказанной коррупции", - считает он.

Вышлинский уточняет, что без этого Украину ждут годы вялой экономики, утечки мозгов и слабости перед новыми угрозами со стороны агрессора.

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