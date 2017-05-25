СБУ говорит, что механизм блокировки российских сайтов и соцсетей до сих пор не разработан

Механизм блокирования запрещенных в Украине российских сайтов и социальных сетей пока отсутствует, но разрабатывается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Василий Грицак сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве.

"На сегодняшний день я могу сказать, что механизм блокирования российского контента разрабатывается в соответствии с полученными поручениями", - отметил Грицак.

Он еще раз объяснил необходимость закрытия российских социальных сетей тем, что их использует российская пропагандистская машина для воздействия на сознание граждан.

Также Грицак назвал недопустимым существование в этих сетях так называемых суицидальных групп, в которые пытаются привлекать несовершеннолетних.

"Какая нормальная компания будет терпеть наличие таких социальных групп? Более того, на наличие антиукраинских групп на наше обращение также не было реакции (от владельцев и операторов - УНИАН). На самом деле таких групп очень много. Мы насчитали порядка 800 групп антиукраинской направленности в этих сетях", - сказал Грицак.

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Он отметил, что одним из организаторов таких групп был "Сергей Александрович Жук, позывной «Москва», воевал на Донбассе, житель города Москвы. Он, как только был разоблачен, удалился из сети, но у нас остался скриншот".

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, Mail .ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокирования доступа к российским информационным ресурсам в интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и СБУ при участии Нацбанка.