Тимошенко официально запросила у России кредит в объеме 5 млрд. долл.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 миллиардов долларов.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил вице-премьер-министр - министр финансов РФ Алексей КУДРИН сегодня на брифинге.

"Мы проводим консультации с сотрудниками министерства финансов Украины", - сказал А.КУДРИН.

"Пока никаких решений не принималось", - добавил он, подтвердив, что запрос от украинского правительства поступил на сумму 5 млрд. долларов.

Справка УНИАН. 7 февраля газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в переговорах на правительственном уровне о предоставлении Украине кредита в размере 5 млрд. долл. российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий.

В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

Вечером 7 февраля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах относительно выделения Россией кредита для Украины.

9 февраля Минфин РФ сообщил, что Украина просила в России кредит в 5 млрд. дол., но официального обращения пока не поступало.