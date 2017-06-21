В Мелитополе задержаны 25 подозреваемых в дестабилизации ситуации в городе - Аваков

В Мелитополе Запорожской области задержаны 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений и поджогов.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"С марта 2017 в Мелитополе начались массовые поджоги аптек и торговых палаток, потом здания Горисполкома, грабежи, разбои, похищения людей. 9 мая были попытки превратить мирную акцию в массовую драку. Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности", - говорится в сообщении.

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По словам Авакова, для задержания преступников была разработана совместная операция Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

"16 июня задержан главарь организованной преступной группировки Туча и четверо его подельников, которые занимались вымогательствами, похищением людей и контролировали несколько спортивных клубов, где по оперативной информации, готовили "бойцов". Все задержанные арестованы на два месяца. В течении следующих дней задержаны еще 20 человек, подозреваемых в совершении криминальных преступлений. В ходе обысков изъято оружие, боеприпасы, шлемы, маски, парики, поддельные номера авто", - сообщил Аваков.

Как отметил глава МВД, параллельно с криминальными статьями - открыто уголовное производство по статье 111 УК "государственная измена".

Аваков отмечает, что по мнению СБУ деятельность группы направлялась кураторами из России. "Сегодня силовые структуры совместно провели 10 обысков в рамках уже этого уголовного производства. Изъято оружие и взрывчатка", - написал министр.

Аваков добавил, что операция продолжается и число задержанных может вырасти.

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"Количество подозреваемых в соучастии возрастает – к криминальным "профессионалам" присоединяются представители политикума области, некоторые экс-нардепы", - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, во вторник, 20 июня, в Мелитополе и в его районе проводились более 10 обысков по делу о госизмене. Среди лиц, у которых велись следственные действия - депутат облсовета от Оппоблока Валерий Горбань.