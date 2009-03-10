Яценюк: несмотря на кризис массового возвращения заробитчан не происходит

Массового возвращения украинцев - трудовых мигрантов на Родину, несмотря на экономический кризис, не происходит, заявил народный депутат, учредитель международного благотворительного фонда “Open Ukraine” Арсений ЯЦЕНЮК, выступая сегодня на заседании круглого стола на тему: “Кто и что ожидает украинского эмигранта после его возвращения?”.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ЯЦЕНЮКА, украинские трудовые мигранты равномерно распределены между Россией и странами Европейского Союза, которые с началом кризиса начали программы возвращения трудовых мигрантов в страны проживания. “Парадоксально, но фактом является то, что, несмотря на наличие таких программ, пока в Украине мы не чувствуем серьезного притока, серьезного возвращения трудовых мигрантов”, - отметил он.

Одной из главных причин этого, считает А.ЯЦЕНЮК, является то, что украинские трудовые мигранты очень профессиональны, легко адаптируются к условиям страны проживания и очень ответственны. “Именно поэтому они и дальше находят себе работу”, - добавил он.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, учитывая нынешнюю статистику, является позитивом то, что процесс массового возвращения не начался, и украинцы остаются работать за рубежом. В то же время, он считает необходимым внедрить в государстве программы социально-экономической и духовной адаптации тех мигрантов, которые возвращаются домой.

“Эти люди, которые вернулись или вернутся, нужны Украине, как и Украина нужна этим людям, поскольку другой родной земли у них нет. И мы обязаны сделать все для этих людей, как и для всего 46-миллионного общества в целом”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По информации директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы ЛИБАНОВОЙ, с началом кризиса возвращения работников из стран Западной Европы вообще прекратилось. По ее мнению, это связано с тем, что раньше люди зарабатывали определенную сумму, приезжали в Украину и открывали собственное дело. Сейчас, в условиях кризиса, такой возможности нет.

Отвечая на вопрос журналистов, Э.ЛИБАНОВА также выразила мнение, что в ближайшее время следует ожидать возвращения трудовых мигрантов из России, поскольку въехать в эту страну проще, чем в ЕС. Именно поэтому, считает она, в любой стране Евросоюза украинские работники будут пытаться оставаться как можно дольше.