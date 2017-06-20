Стрелок террористов с позывным "Старик" получил 8,5 лет тюрьмы

К восьми с половиной годам заключения Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил стрелка террористов с позывным «Старый».

Читайте такжеЗадержанный участник захвата здания милиции Краматорска назвал полиции имена сообщниковКак сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, 47-летний житель Горловки признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса ("участие в деятельности террористической организации"; "приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения").

Доказано, что он в мае 2015 года, поддерживая идею «русского мира», вступил в ряды вооруженного формирования террористической организации «ДНР». Мужчина был зачислен в первую роту первого взвода третьей Горловской бригады «Беркут» на должность стрелка.

«Его обеспечили военной формой, огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. В дальнейшем он служил на продовольственных и вещевых складах «ДНР». В частности, получал на складах, расположенных в районе стадиона «Донбасс Арена» Донецка, артиллерийские снаряды и доставлял их в район с. Зайцево, таким образом обеспечивая ведение обстрелов боевиками позиций сил АТО на территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Боевика сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ задержали 16 ноября 2015 возле Горловки.