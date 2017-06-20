Сторонников "Николаевской народной республики" приговорили к 5 годам заключения

В Николаеве Ингульский районный суд вынес обвинительные приговоры пяти членам антиукраинской группировки за посягательство на территориальную целостность государства, поддержку террористической «Новороссии» и пропаганду так называемой «николаевской народной республики».

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Николаевской области, решение суд вынес 19 июня.

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В частности, суд приговорил двух организаторов группы (один из них бывший чиновник МВД) к пяти годам лишения свободы, а еще три участника группы получили такие же приговоры с испытательными сроками.

«Злоумышленники в 2015 году по заданию российских спецслужб готовили серию пропагандистских акций накануне празднования в Николаевской области Дня Независимости. Они должны были обеспечить распространение антигосударственной печатной продукции в местах массового скопления людей накануне праздника во всех районах областного центра», - сообщили в СБУ.

Во время обысков у сообщников террористов оперативники спецслужбы изъяли самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, значительное количество патронов, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

Решением суда обвиняемые признаны виновными в преступлении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).