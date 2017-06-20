В Хмельницкой области сотрудник облсовета погорел на взятке в 50 тысяч долларов

В понедельник, 19 июня, в Хмельницкой области работники Департамента защиты экономики, территориального подразделения в Хмельницкой области Нацполиции и Национального антикоррупционного бюро Украины при получении 50 тыс. долл. взятки задержали чиновника областного совета.

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Как сообщает Департамент коммуникации НПУ, должностное лицо задержали в помещении его собственного отеля.

Установлено, что указанную сумму средств чиновник требовал за оставление руководителя коммунального предприятия в должности, продление договора на работу, положительные выводы комиссии по проверке состояния строительства объекта, а также продолжение финансирования капитального строительства на сумму более 23 млн грн.

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По факту преступления открыто уголовное производство по ч.4 ст.368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.