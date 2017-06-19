Из квартиры харьковчанина украли золото и более полутора миллиона гривень

Из дома 51-летнего мужчины злоумышленники вынесли $40 тыс., 500 тыс. грн и золотые изделия, сообщает "Дозор".

Читайте такжеВ Днепропетровской области ограбили банкКак рассказали в пресс-службе ГУ НП, пострадавший сообщил о происшествии 18 июня сотрудникам Немышлянского отдела полиции. По его словам, злоумышленники в период с 19:30 17 июня до 00:30 18 июня путем взлома замка на входной двери проникли в его квартиру, расположенную на первом этаже.

Факт правонарушения внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса ("кража").

Правоохранители принимают меры по задержанию лиц, причастных к совершению преступления.