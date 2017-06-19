Трое задержанных в Анголе украинских моряков вернулись домой

При содействии дипломатов в Украину вернулись трое задержанных в Анголе украинских моряков. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Читайте такжеВ Украину вернулись моряки, которых бросили на произвол судьбы в Венесуэле на поломанном корабле"По результатам комплексных мер, предпринятых Посольством Украины в Анголе и Департаментом консульской службы, 19 июня 2017 года на Родину вернулись трое граждан Украины-члены экипажа судна "Sutton Tide", которые в марте были задержаны в г. Сойо (Республика Ангола)", - говорится в сообщении.

Также сказано, что к освобождению украинских моряков присоединились дипломатические учреждения Украины в Австралии, Великобритании, ОАЭ, Сингапуре и США.