Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише считает, что мировая экономика приближается к "моменту подъема", передает агентство Франс Пресс.

"Мы приближаемся в тому моменту, когда наступит подъем", - заявил глава ЕЦБ на пресс-конференции в Базеле (Швейцария).

При этом он отметил, что "большинство наблюдателей ожидает негативных показателей экономического роста для индустриальных стран".

По его словам, рост мировой экономики в 2009 году будет близок к нулю, а в 2010 году наступит "подъем".

Трише считает, что "власти и правительства взяли на себя сильнейшие обязательства не допустить краха учреждений системной важности", что еще не до конца "принято во внимание рынками".

РИА "Новости"