Две крупные аварии на водопроводе произошли в Херсоне

В Херсоне вечером 8 марта и утром 9 марта произошли две крупные аварии на водопроводе в микрорайонах ХБК и «Шуменский».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона» (горводоканал) Владимир ПРИСЯЖНЮК.

«Воды нет в нескольких пятиэтажных многоквартирных домах в микрорайоне ХБК. В микрорайоне Шуменский воды нет в двух девятиэтажных домах и нескольких пятиэтажных. Точное число отключенных домов определить сложно», - сказал В.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, сейчас аварийная бригада горводоканала работает над устранением аварии в микрорайоне ХБК, а после переедет для ремонтных работ в микрорайон «Шуменский».