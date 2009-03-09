Две крупные аварии на водопроводе произошли в Херсоне
13:51, 09 марта 2009Общество
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Несколько многоэтажек остались без воды
В Херсоне вечером 8 марта и утром 9 марта произошли две крупные аварии на водопроводе в микрорайонах ХБК и «Шуменский».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона» (горводоканал) Владимир ПРИСЯЖНЮК.
«Воды нет в нескольких пятиэтажных многоквартирных домах в микрорайоне ХБК. В микрорайоне Шуменский воды нет в двух девятиэтажных домах и нескольких пятиэтажных. Точное число отключенных домов определить сложно», - сказал В.ПРИСЯЖНЮК.
По его словам, сейчас аварийная бригада горводоканала работает над устранением аварии в микрорайоне ХБК, а после переедет для ремонтных работ в микрорайон «Шуменский».
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