Михаю Волонтиру – 75 лет

Михай Волонтир родился в Молдавии в семье лесника 9 марта 1934 г.

В 18 лет преподавал в сельской школе, в 1955 г. окончил педагогическое училище и стал заведующим сельским клубом. В конце 1950-х стал актёром музыкально-драматического театра имени Александри (г.Бельцы), в котором работает и поныне.

В 1976 г. получил Государственную премии Молдавской ССР за главную роль в историко-биографической картине «Дмитрий Кантемир».

Широкую известность Волонтиру принесли фильмы «Цыган» и в “Зоне особого внимания”.

Всего сыграл в 30 фильмах и более 100 спектаклях.

В начале 2000-х годов перенес, как осложнение диабета, частичную и даже полную (в течение 10 месяцев) потерю зрения.

Несмотря на всесоюзную известность и славу, народный артист СССР, народный артист Молдавии Михай Волонтир никогда не покидал свой город Бельцы, живёт у себя на родине и продолжает играть в спектаклях театра им. Александри в Бельцах.

В 2000 году признан лучшим актёром XX века в молдавском кино.