Куда пойти женщине после тюрьмы?

Харьковская область признана лучшей для создания Центра социальной адаптации для женщин, освобожденных из мест лишения свободы.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Игоря ТЕРЕХОВА.

По его словам, в результате исследования, проведенного ВБО «Конвиктус-Украина» в 8 областях Украины с целью выбора региона для внедрения пилотного проекта «Всесторонняя программа реинтеграции в общество людей, освобожденных из мест лишения свободы» Харьковская область признана лучшей и рекомендована для его воплощения.

И.ТЕРЕХОВ сообщил, что 11 марта состоится заседание совещательного Комитета по поводу указанного совместного шведско-украинского проекта. На заседании будут присутствовать представители шести министерств Украины, представители посольства Швеции в Украине и представители «Конвиктус-Швеция». Харьковская область будет презентовать свои предложения по проекту, и вышеупомянутый Комитет примет окончательное решение о размещении Центра соцадаптации для женщин, освобожденных из мест лишения свободы.

По данным пресс-службы, в рамках этого проекта уже состоялись две встречи руководства облгосадминистрации с представителями организации «Конвиктус-Украина». Целью проекта является развитие системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в одном из регионов Украины, разработка и создание модели Центра социальной адаптации для лиц, которые готовятся к освобождению и освобожденных из мест лишения свободы. Во время предыдущих визитов, представители «Конвиктус-Украина» уже осмотрели помещение бывшей Краснопавловской больницы в Лозовском районе, где планируется разместить центр.