Куда пойти женщине после тюрьмы?
Видимо, это будет Харьковская область
Харьковская область признана лучшей для создания Центра социальной адаптации для женщин, освобожденных из мест лишения свободы.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Игоря ТЕРЕХОВА.
По его словам, в результате исследования, проведенного ВБО «Конвиктус-Украина» в 8 областях Украины с целью выбора региона для внедрения пилотного проекта «Всесторонняя программа реинтеграции в общество людей, освобожденных из мест лишения свободы» Харьковская область признана лучшей и рекомендована для его воплощения.
И.ТЕРЕХОВ сообщил, что 11 марта состоится заседание совещательного Комитета по поводу указанного совместного шведско-украинского проекта. На заседании будут присутствовать представители шести министерств Украины, представители посольства Швеции в Украине и представители «Конвиктус-Швеция». Харьковская область будет презентовать свои предложения по проекту, и вышеупомянутый Комитет примет окончательное решение о размещении Центра соцадаптации для женщин, освобожденных из мест лишения свободы.
По данным пресс-службы, в рамках этого проекта уже состоялись две встречи руководства облгосадминистрации с представителями организации «Конвиктус-Украина». Целью проекта является развитие системы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в одном из регионов Украины, разработка и создание модели Центра социальной адаптации для лиц, которые готовятся к освобождению и освобожденных из мест лишения свободы. Во время предыдущих визитов, представители «Конвиктус-Украина» уже осмотрели помещение бывшей Краснопавловской больницы в Лозовском районе, где планируется разместить центр.