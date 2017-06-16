В Одессе участника АТО арестованы по подозрению в стычке с полицейскими возле суда

В Одессе участник антитеррористической операции арестован по подозрению в столкновении с полицейскими возле суда 7 мая.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о мере пресечения в отношении лица, которое было задержано во время столкновений возле Апелляционного хозяйственного суда Одесской области.

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По словам советника начальника регионального главка полиции Руслана Форостяка, активист применил против правоохранителей «баллон с газом». Отмечается, что арестованный является участником АТО.

Как сообщал УНИАН, 7 мая возле здания Апелляционного хозяйственного суда Одесской области между активистами и полицейскими произошло столкновение. Двух человек правоохранители задержали и доставили в отдел полиции.

Активисты заявили, что проводят акцию с целью недопущения нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков.

По факту столкновения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.