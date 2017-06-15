Путин сменил пластинку: назвал украинцев и русских "народами-родственниками"

Президент России Владимир Путин, ранее заявлявший, что украинцы и русские «один народ», заговорил о «народах-родственниках». Об этом российский лидер сказал в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна.

Показ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался в среду на американском кабельном канале Showtime.

В беседе со Стоуном президент РФ отметил близость российского и украинского народов.

«С Украиной нас связывают тысячи нитей. Я глубоко убежден, что украинский и русский народ не просто близкие родственники, это практически одно и то же», - сказал Путин.

«Что касается языковых особенностей, культурных особенностей, исторических особенностей, это, безусловно, требует уважения, и, кстати говоря, всегда уважалось и в рамках единой страны», - подчеркнул президент РФ.

«Достаточно сказать, что весь Советский Союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины. Мне кажется это о многом говорит», - напомнил Путин.

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Как сообщал УНИАН, 27 октября 2016 года Путин в ходе заседания клуба «Валдай» в который раз заявил, что русские и украинцы - «один народ, который сначала разделили, а потом стравили».

«Я сейчас не буду говорить про то, кто в чем виноват. Но я считаю, как и считал, что русские и украинцы – это действительно один народ. У нас есть люди крайних взглядов, националистических – как в России, так и в Украине, но в целом, в большинстве своем - это один народ. Народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически», - считает российский президент.

«Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и мы должны сами найти из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл восторжествует, и мы этот выход найдем», - добавил Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.