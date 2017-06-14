За день до "прямой линии" с Путиным поступило более 1,6 миллиона вопросов: вторжение в Украину россиян не интересует

Около 1,6 млн вопросов поступило за день до «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Вторжение в Украину россиян не интересует.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам, что вопросы внешней политики волнуют жителей России намного меньше. «В меньшей степени. Я бы сказал, даже не на десятом месте», - сказал Песков, комментируя вопрос о том, насколько россиян волнует внешняя политика - события, происходящие в Сирии и в Украине.

Он сообщил, что уже поступило порядка 1,6 млн вопросов, при этом большую часть граждан волнуют вопросы, связанные с социальной тематикой, ЖКХ и здравоохранением.

«Сейчас где-то 1,6 миллиона массив. Вопросы мы перебрали руками, все посмотрели. Меньше физически, но достаточно много смотрел и смотрит сам президент. Социальные вопросы по-прежнему остаются на ведущих позициях повестки дня. Это самые различные социальные вопросы, связанные и с зарплатами, и с пенсиями, и с социальными пособиями. Проблематика ЖКХ, естественно. Потом вопросы, связанные со здравоохранением. Их достаточно много по стране», - сказал Песков.

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По его словам, традиционно много приходит житейских историй, в которых люди просят у Путина помощи.

«Можно смело сказать, что, к сожалению, по-прежнему большинство вопросов - это те вопросы, которые могут и должны решать местные региональные власти. По-прежнему люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов. Такие обращения смотреть и читать весьма больно», - отметил Песков.

«Прямая линия» с президентом состоится 15 июня. Традиционные телевизионные «прямые линии» появились во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.