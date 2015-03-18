Путин назвал украинцев и русских "одним народом"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая в центре Москвы на концерте, посвященном годовщине аннексии украинского Крыма.

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"Мы всегда в России считали, что русские и украинцы - это один народ. Я так думаю и сейчас. Конечно, крайний национализм всегда вреден и опасен. Уверен, что украинский народ даст объективную оценку деятельности тех, кто довел страну до такого состояния", - сказал Путин.

"Мы, со своей стороны, сделаем, что от нас зависит, для того, чтобы Украина прошла этот сложный период своего развития как можно быстрее, и все для того, чтобы установить нормальные межгосударственные отношения", - заявил он.

Путин считает, что Россия будет идти вперед и "преодолевать трудности, которые мы легко создаем сами для себя".

Он уверен, что РФ преодолеет трудности, которые создаются извне, так как "это бесполезное занятие в отношении России".

По мнению Путина, российский народ продемонстрировал «удивительную собранность» в вопросе аннексии Крыма.