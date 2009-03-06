Кабмину предстоит дисциплинировать покупателей госимущества

Правительство на своем следующем заседании в среду, 11 марта, рассмотрит норму, обязывающую покупателей государственного имущества выполнять социальные обязательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня после заседания Кабинета Министров.

По его словам, законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам приватизации» разработан и вынесен на рассмотрение КМУ во исполнение поручения премьер-министра по результатам совещания относительно выплаты заработных плат.

«Поскольку поручение пришло позавчера, мы не успели у всех надлежащим образом завизировать. То есть, законопроект политически поддержан, идеологически поддержан нашими соисполнителями – Минфином, Минэкономики и Минюстом – и дано поручение, по регламенту, со всеми согласовать на следующую среду, и Кабмин поддержит», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, в частности, законопроектом предлагается внести изменения в законодательство о приватизации, согласно которым в обязательные условия приватизации добавляются еще два. Это - безусловное выполнение покупателем объекта приватизации условий выплаты платежей и налогов и безусловное выполнение норм коллективного договора в части недопущения возникновения задолженности по зарплате, недопущения сокращений, необоснованных увольнений.

Как сообщил Д.ПАРФЕНЕНКО, в законопроекте предусмотрен механизм контроля за выполнением этих условий и предусмотрена ответственность покупателя за невыполнение этих условий - это расторжение договора и возвращение объекта приватизации в госсобственность.

«Основная цель законопроекта - дисциплинировать покупателей госимущества именно на выполнение социальных обязательств», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.