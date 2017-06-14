На Житомирщине под строительство Северного обхода уже отведено 92% земельных участков - ОГА

Для строительства Северного обхода города Житомира уже отведено 73,48 га земли из необходимых 79,71 га, что составляет 92,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА Романа Крысюка.

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По его словам, по состоянию на сегодня, 14 июня, для Северного обхода Житомира уже отведено 73,48 га земли.

"Остается еще отвести 6,23 га частной собственности и земель запаса. Вчера, 13 июня, состоялось заседание рабочей группы, на котором дали поручение управлению Госгеокадастра ускорить отвод этих земельных участков», – отметил Крысюк.

Как отмечают в ОГА, сейчас на территории обхода продолжаются работы по расчистке земель от лесных насаждений. Правую сторону дороги лесоводы должны расчистить до 1 июля этого года, а левую – примерно до середины июля, поскольку для этого необходимо перекрывать движение транспорта.

По данным пресс-службы Житомирской облгосадминистрации, строительством Северного обхода Житомира специалисты назвали реконструкцию автомобильной дороги "Киев-Чоп М-06 на определенном ее участке (а именно, на участке 129,6 км - км 151,73). Эти работы включают в себя расширение участка дороги до 4 полос, модернизацию четырех существующих и строительство еще двух новых двухуровневых транспортных развязок.

"В общем, ремонтно-строительные работы будут проводиться на 22-х километрах дороги М-06 "Киев–Чоп" в течение 2 лет", - уточняют в ОГА.