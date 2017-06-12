Прокуратура Харьковской области задержала работников академии на взятке
Во время обыска изъяты еще 21 тыс. грн., которые были разложены разными суммами по конвертам.
Правоохранители разоблачили двух должностных лиц одного из высших учебных заведений Харьковской области во время получения неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
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По словам заместителя начальника управления прокуратуры области Дениса Маслия, начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента 3 тыс. грн. за успешную сдачу им экзаменов и переводе его на следующий учебный курс.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и задержание в порядке ст. 208 УПК Украины.
Во время обыска изъяты еще 21 тыс. грн., которые были разложены разными суммами по конвертам. Сейчас следователи устанавливают их происхождение. Первоочередные следственные действия продолжаются.