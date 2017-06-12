Прокуратура Харьковской области задержала работников академии на взятке

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц одного из высших учебных заведений Харьковской области во время получения неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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По словам заместителя начальника управления прокуратуры области Дениса Маслия, начальник отдела и главный специалист академии требовали и получили от студента 3 тыс. грн. за успешную сдачу им экзаменов и переводе его на следующий учебный курс.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и задержание в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обыска изъяты еще 21 тыс. грн., которые были разложены разными суммами по конвертам. Сейчас следователи устанавливают их происхождение. Первоочередные следственные действия продолжаются.