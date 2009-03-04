Тимошенко замолвила слово за всю Восточную Европу

Европейский Центробанк (ЕЦБ) должен предоставить странам Восточной Европы доступ к финансированию в евро. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в своей статье во французской газете Le Figaro. Тимошенко призвала ЕЦБ последовать примеру ФРС США, открывшей линии по обмену валюты с центробанками ряда стран, включая Бразилию, Мексику, Сингапур и Южную Корею.

Премьер-министр добавила, что европейские страны должны отказаться от протекционизма, а государствам еврозоны не следует игнорировать страны Восточной Европы. "Мы не должны позволить евро привести к появлению железного занавеса", - отметила Тимошенко.

ФРС США осенью 2008 года открыла своп-линии с некоторыми зарубежными партнерами для того, чтобы насытить их потребность в долларовой наличности. Аналогичным образом поступил и ЕЦБ, открыв доступ к ликвидности центробанкам Дании, Польши и Венгрии.

Лента.ру