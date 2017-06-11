"Наконец-то чувствуешь себя свободным человеком": украинцы делятся первым опытом без виз в ЕС

Со стартом безвизового режима с Украиной и ЕС сотни украинцев отправились в путешествия на Запад. Лишь четырем, по данным МИД, было отказано во въезде, пишет ТСН.uа.

11 июня в 00:00 по киевскому времени первыми безвизовый режим открыли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. В 01:00 – Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств ЕС позднее всего безвизовый режим заработал в Португалии, в 02:00 ночи по Киеву. И, наконец-то, среди государств-членов Шенгенской зоны, расположенных за пределами ЕС, последней отменила визовый режим для украинцев Исландия – в 03:00 по киевскому времени.

Украинские первопроходцы рассказали про свои путешествия в ЕС без виз в Сети. Журналисты собрали самые интересные рассказы в одном материале.

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Журналист Виталий Глагола одним из первых пересек границу с Венгрией – в 00:03. По его словам, у него не проверяли даже отпечатки пальцев.

"В Венгрию на кофе", – сказал Глагола на границе, когда его спросили о цели поездки.

"00:03 по европейскому времени. И вот он. Один из первых украинцев, которые переехали границу по безвизу! Ну, вы поняли - это я. Ваш покорный слуга. На самом деле, даже отпечатки не проверили. Из документов проверили только паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на авто и страховку. Еще спросили куда еду, а я говорю: в Венгрию на кофе. И ВСЕ, меня без каких-либо других документов впустили. Это однозначно победа", – написал он на своей странице в Facebook.

Журналистка Екатерина Ирха утверждает, что на границе с Венгрией – ажиотаж среди ее коллег такой, что они "напугали венгерских пограничников".

А телеведущий Сергей Барбу отправился в Швецию. Первое, что сказал ему тамошний пограничник: "Поздравляю вас". Мужчина утверждает, что у него также не просили сканировать отпечатки пальцев.

"00:01. Паспортий контроль. "Поздравляю вас" - сказал шведский пограничник. Поздравляю, украинцы. Мы того достойны. Проверка заняла больше минуты. Отпечатки пальцев не сканировали. Спросили лишь про бронь отеля. Достаточно было только озвучить название", – рассказал Барбу.

Пользователь Александр Бащук уверяет, что на границе с Польшей мужчину, по его словам, проверяли лишь 5 минут.

А вот пользователь Анна Рудник, которая путешествовала на собственном авто, рассказала, что на границе с Польшей у нее просили ряд документов, а именно биометрический паспорт, техпаспорт на авто, страховку на авто и водительские права.

Первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул впервые по безвизу отправился в Германию.

"Впервые путешествую в Европу без виз. Приятно. В аэропорту чувствуется настоящий праздник, военный оркестр играет Deep Purple, все службы особо приветливые. А лечу для медицинской консультации в клинике Франкфурта. Спасибо друзьям, которые помогли это осуществить!" – написал Гоцул в соцсети.

А пользователь под ником karnizz_a рассказала, что сотрудница венгерской таможни была немного удивлена первым безвизовым паспортом.

"Куда-то с ним ходила, может, посоветоваться, а может, и просто коллегам показать. Но вернулась и без лишних вопросов поставила штамп", – рассказала женщина.

Отметим, что для безвизовых поездок необходимо иметь биометрический паспорт. Перед поездкой необходимо оформить страховку и иметь определенное количество денег с собой, которую каждая страна отдельно определяет. Специалисты подсчитали, что этим летом европейские курорты могут быть дешевле, чем отечественные.