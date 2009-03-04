В СБУ объяснили: в Нафтогазе идет выемка документов

В офисе НАК «Нафтогаза Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Комментируя информацию, распространенную пресс-службой НАК «Нафтогаз Украины» о том, что якобы неизвестные лица в камуфляжной форме и масках ворвались в здание компании, в СБУ отметили, что в помещение "Нафтогаза" зашла следственная группа СБУ, которая осуществляет выемку документов в рамках расследования указанного дела, исполняя постановление следователя, который это дело ведет.

«Все происходит исключительно в рамках закона», - отметили в СБУ.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».