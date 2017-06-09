МИД создал рабочую группу для помощи украинцам в связи с введением безвиза с ЕС

Министерство иностранных дел Украины создало рабочую группу для помощи украинским гражданам, которые в случае необходимости будут нуждаться в помощи в связи с введением безвизового режима со странами - членами Европейского Союза (кроме Великобритании и Северной Ирландии) и Шенгенской зоны.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook.

"Информируем, что с целью оперативного реагирования и создания благоприятных условий гражданам Украины для безвизового въезда в государства - члены ЕС в МИД создана рабочая группа, которая будет работать круглосуточно с 00 ч. 00 мин. 11 июня до 00 ч. 00 мин. 12 июня 2017 (по киевскому времени) по телефонам: 044-238-16-37, 044-238-18-54 и 044-238-17-49 ", - говорится в сообщении.

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"В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с въездом в страны ЕС в безвизовом режиме, просим контактировать с рабочей группой по указанным телефонам", - порекомендовали в МИД.

Как сообщал УНИАН, украинские консулы 11 июня будут находиться в международных аэропортах стран - членов ЕС и других стран Шенгенской зоны и наземных пунктах пропуска в связи с введением безвизового режима.

Также МИД обращает внимание украинцев, что безвиз с ЕС заработает по местному времени каждой страны-члена в течение ночи 11 июня.

"Обращаем внимание граждан, которые уже в первые часы 11 июня планируют осуществить поездку в страны ЕС, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, которое может отличаться от украинского", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.