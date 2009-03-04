Налоговики перевыполнили план

По итогам февраля 2009 года Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план поступлений налогов и сборов в общий фонд государственного бюджет на 2,6%. В госбюджет поступило 7,807 млрд. грн. - на 197 млн. грн. больше запланированного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК на брифинге.

По его данным, в январе-феврале налоговики собрали в общий фонд госбюджета 14,556 млрд. грн. Плановые показатели Министерства финансов перевыполнены на 3,9%, в бюджет дополнительно поступило 546,6 млн. грн.

В феврале т.г. план поступлений по налогу на добавленную стоимость перевыполнен на 8%, собрано 2,7 млрд. грн. (+210 млн. грн.), по налогу на прибыль – на 5%, собрано 3,5 млрд. грн. (+100,8 млн. грн.). В местные бюджеты собрано 4,6 млрд. грн., прирост составил 104%, или 191 млн. грн.

В феврале налогоплательщикам возмещено 2,218 млрд. грн. по НДС, что на 170 млн. больше, чем в феврале 2008 года. «По отраслям НДС возмещен, в первую очередь, горно-металлургической отрасли, химической и экспортерам зерна», - отметил С.БУРЯК.