Песков о 5 квартирах на 10 ветеранов в Севастополе: первый раз от вас слышу
В аннексированном Севастополе к 9 мая десять ветеранов Второй мировой войны получили пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой пополам.
В Кремле намерены проверить информацию о предоставлении одной квартиры на двоих ветеранов в аннексированном Севастополе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не знаю, о чем идет речь, мне нужно время проверить. Первый раз от вас слышу», - сказал он.
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При этом Песков поинтересовался у журналистов насчет данной ситуации.
Как известно, в аннексированном Севастополе к 9 мая десять ветеранов Второй мировой войны получили пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой пополам.
Квартиры были двух видов: из половины комнаты и кухни или из половины комнаты и санузла.