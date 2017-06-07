В оккупированном Крыму ветеранам "подарили" по одной квартире на двоих (фото)

В оккупированном Севастополе десять ветеранов войны СССР против Германии до 9 мая получили пять однокомнатных квартир, разделенных перегородкой пополам, по квартире на двух человек.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как выяснилось после заселения, подаренные квартиры были двух видов: с половины комнаты и кухни или с половины комнаты и санузла.

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Туалет в одной из квартир был достроен, а провести газ оказалось невозможным. Также в половине жилья отсутствует отопление.

На входе в дом повесили баннер с надписью «С днем Победы».

Ключи от квартир в преддверии 9 мая ветеранам вручил так называемый глава аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.

Как рассказывают родственники ветеранов, участникам войны предлагают подождать год и тогда, "может быть, что-то изменится".