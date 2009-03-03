Замгенпрокурора: смерть судьи Зварыча выгодна многим
"Совершил не одно преступление..."
Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН считает, что смерть бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРЫЧА может быть выгодна многим.
Об этом Р.КУЗЬМИН сказал в интервью газете «Дело» (№ 31 от 3 марта 2009 года).
Говоря о месте нахождения пропавшего экс-судьи, заместитель генпрокурора сообщил, что пока точных данных об этом у следственно-оперативной группы нет.
Отвечая на вопрос издания, почему до сих пор не отстранены от должностей другие судьи Львовского админсуда, Р.КУЗЬМИН пояснил: «Потому что все завязано на одном человеке – ЗВАРЫЧЕ. Представьте ситуацию: есть начальник в суде, у которого много подчиненных. Он выполняет какие-то заказы, дает сотрудникам поручение принять нужное решение за определенное вознаграждение. Или наоборот, судье дали деньги, он приходит к начальнику и говорит: вот ваша доля. Так вот, в таком случае очень проблематично без начальника доказать вину подчиненного».
При этом Р.КУЗЬМИН подчеркнул, «что ЗВАРЫЧ совершал не одно-два преступления, и даже не десять…».
«Мы несколько месяцев писали в его кабинете происходящее, начиная от пьянок, заканчивая половой жизнью и получением взяток. И он является основной фигурой, которая отвечала за распределение средств, полученных незаконным путем», - рассказал заместитель генпрокурора и добавил, что «сегодня смерть ЗВАРЫЧА выгодна многим людям».
«Например, соучастникам. Он не только был «финансовым диспетчером» в суде. Через него некоторые «уважаемые люди» отмывали «грязные» деньги. В том числе получали немалые суммы на свои личные счета», - сказал Р.КУЗЬМИН.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРЫЧА Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.
В то же время сам И.ЗВАРЫЧ заявил, что «уголовное дело против него сфабриковано».
15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРЫЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.