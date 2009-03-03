Замгенпрокурора: смерть судьи Зварыча выгодна многим

Заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН считает, что смерть бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРЫЧА может быть выгодна многим.

Об этом Р.КУЗЬМИН сказал в интервью газете «Дело» (№ 31 от 3 марта 2009 года).

Говоря о месте нахождения пропавшего экс-судьи, заместитель генпрокурора сообщил, что пока точных данных об этом у следственно-оперативной группы нет.

Отвечая на вопрос издания, почему до сих пор не отстранены от должностей другие судьи Львовского админсуда, Р.КУЗЬМИН пояснил: «Потому что все завязано на одном человеке – ЗВАРЫЧЕ. Представьте ситуацию: есть начальник в суде, у которого много подчиненных. Он выполняет какие-то заказы, дает сотрудникам поручение принять нужное решение за определенное вознаграждение. Или наоборот, судье дали деньги, он приходит к начальнику и говорит: вот ваша доля. Так вот, в таком случае очень проблематично без начальника доказать вину подчиненного».

При этом Р.КУЗЬМИН подчеркнул, «что ЗВАРЫЧ совершал не одно-два преступления, и даже не десять…».

«Мы несколько месяцев писали в его кабинете происходящее, начиная от пьянок, заканчивая половой жизнью и получением взяток. И он является основной фигурой, которая отвечала за распределение средств, полученных незаконным путем», - рассказал заместитель генпрокурора и добавил, что «сегодня смерть ЗВАРЫЧА выгодна многим людям».

«Например, соучастникам. Он не только был «финансовым диспетчером» в суде. Через него некоторые «уважаемые люди» отмывали «грязные» деньги. В том числе получали немалые суммы на свои личные счета», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРЫЧА Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

В то же время сам И.ЗВАРЫЧ заявил, что «уголовное дело против него сфабриковано».

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРЫЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.