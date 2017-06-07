Как вы оцениваете три года президентства Порошенко? – опрос УНИАН

Ровно три года назад, 7 июня 2014 года, состоялась инаугурация действующего президента Украины Петра Порошенко. По этому случаю УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они оценивают три года президентства Порошенко.

Как сообщал УНИАН, на президентских выборах 25 мая 2014 года Петр Порошенко получил 54,7% голосов украинцев.

По результатам опроса экспертов, наибольшим достижением Порошенко за 3 года является получение безвиза с ЕС. Также среди его достижений на посту президента называют продление санкций против России, отсутствие полномасштабных военных действий на востоке Украины и усиление обороноспособности и продолжение реформ ВСУ.

Однако есть обещания Порошенко, которые он так и не выполнил. Например, закончить АТО за несколько часов, провести выборы в парламент по открытым партийным спискам или подать законопроект о деятельности парламентской оппозиции. Все это пока остается обещаниями.