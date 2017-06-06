На 1 тысячу жителей села приходится только 2,5 фермера - Максим Мартынюк

Этими данными поделился на своей странице в социальной сети Facebook первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Для сравнения политик предоставляет статистику по городам: на 1000 горожан приходится 43,5 предпринимателя. Как фермеры, так и предприниматели – это активный слой населения, которые стимулирует развитие экономики и социальной сферы. Почему же в сёлах представителей этого слоя почти в 20 раз меньше, чем в городах?

По мнению Максима Мартынюка, нелепо думать, что в сёлах люди менее активны и не желают проявлять инициативу. Ключевая причина подобного разрыва кроется в особенностях конъюнктуры, а также специфических моментах, которые присущи сельской местности. Крайне важно и то, что действующий статус-кво в сёлах сформировался из-за закрытого рынка земли.

«Мораторий на продажу земель сельхозназначения – является основным тормозом для развития предпринимательства. Только полноценная собственность на землю гарантирует сохранность инвестиций и стимулирует развитие долгосрочных и/или нишевых проектов, которые в большинстве стран мира являются прерогативой фермеров. В то же время бизнес на условиях аренды предусматривает производство простых культур с быстрым циклом производства, а в этой сфере мелкие производители неконкурентоспособны по сравнению с агрохолдингами», - уверен замминистра АПК.

На своей странице Facebook политик также разместил статистику по странам ЕС, в которых предусмотрен открытый рынок земли. Итак, количество мелких фермеров на 1000 человек населения в сельской местности составляет в:

• Бельгии – 50,9;

• Болгарии – 465,0;

• Эстонии – 34,4;

• Греции – 245,9;

• Испании – 582,5;

• Франции – 21,8;

• Италии – 291,1

• Латвии – 208,6;

• Литве – 766,9;

• Венгрии – 314,3;

• Румынии – 326,8.

Отметим, что первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк активно поддерживает программу по снятию моратория на продажу земель сельхозназначения. Политик утверждает, что только открытие рынка земли позволит сёлам развиваться, увеличивая количество рабочих мест, а также сельхозэкспорт.

Также чиновник внёс значимый вклад в борьбу с коррупцией в сфере землеустройства, предложив практику земельных аукционов и ряд других значимых программ.

По мнению экспертов, предложение ряда парламентариев утвердить Максима Мартынюка на посту и. о. министра аграрной политики и продовольствия – вполне обосновано и закономерно. Напомним, что 23 мая министр АПК Украины Тарас Кутовой подал в отставку.