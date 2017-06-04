Порошенко о Гузаре: он является настоящим потомком Андрея Шептицкого и Иосифа Слипого

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко простился с бывшим предстоятелем Украинской греко-католической церкви кардиналом Любомиром Гузаром.

Президентская чета в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве почтила память Блаженнейшего минутой молчания и склонилась у его гроба, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства также выразил соболезнования близким кардинала.

После церемонии прощания Порошенко обратил внимание на то, что в собор сегодня пришло много людей, чтобы проститься с выдающимся украинцем, уникальной личностью, великим христианином.

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«Для каждого он находил абсолютно уникальные слова. Многочасовые разговоры и встречи с ним заряжали твердым оптимизмом. Он является настоящим потомком Андрея Шептицкого и Иосифа Слипого и играл чрезвычайно важную роль не только для Украинской греко-католической церкви, не только для всей нашей страны, но и для всего мирового украинства», - подчеркнул Порошенко.

По убеждению главы государства, именно Гузар объединял Украину, обеспечивал ее соборность словом, мыслью и молитвой.

«Его слово действительно играло чрезвычайно важную роль и в защите украинской воли, украинской свободы, территориальной целостности и нашего украинского суверенитета», - отметил президент.

«Я твердо верю, что сейчас, когда он отошел к Господу, его молитва за Украину, за украинский народ, за наше будущее станет еще сильнее. Вечная память и земля пухом, Блаженнейший Любомир», - добавил Порошенко.

Гузар умер 31 мая. В Кафедральный собор на берегу Днепра с самого утра продолжают приходить многие верующие и неравнодушные люди, чтобы отдать последний долг Блаженнейшему. До этого со святым отцом прощались во Львове.

Похоронят Блаженнейшего в крипте Патриаршего собора 5 июня.