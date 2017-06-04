Осмаев и Окуева находятся под усиленной охраной - полиция

Экс-командир международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его жена Амина Окуева находятся под усиленной охраной полиции.

Об сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

«Полиция Киева не требует чьей-либо помощи в обеспечении безопасности всех участников уголовного производства!», - сказано в сообщении.

Вместе с тем в столичном главке подчеркнули, что людей, которые будут появляться возле охраняемых лиц, и не имеющих отношения к их лечению и проведению следственных действий, немедленно будут доставлять в управление полиции, где после проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка.

В полиции призвали граждан во избежание каких-либо недоразумений соблюдать установленные в таких случаях нормы законодательства.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супружескую пару добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

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«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко назвал нападавшего «агентом российских спецслужб». По данным Геращенко, человек был легализован и легендирован в Украине в феврале 2016 года, под именем Дакара Александра Венусовича.

3 июня в прокуратуре Киева сообщили, что 58-летнему нападавшему объявлено о подозрении. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.