Консул проверяет информацию о наличии украинцев среди жертв или пострадавших вследствие теракта в Лондоне

Консул пытается получить оперативную информацию о наличии граждан Украины среди жертв или пострадавших в результате теракта в Лондоне.

Об этом Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.

«Ночной теракт в Лондоне. Есть погибшие. Консул пытается получить оперативную информацию. Будем сообщать», - сказано в сообщении.

Ночной теракт в #Лондон. Есть погибшие. Консул пытается получить оперативную информацию. Сообщим.. pic.twitter.com/j5kFWiLPeO — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) June 4, 2017

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.