Консул проверяет информацию о наличии украинцев среди жертв или пострадавших вследствие теракта в Лондоне
11:15, 04 июня 2017Общество
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Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины.
Иллюстрация REUTERS
Консул пытается получить оперативную информацию о наличии граждан Украины среди жертв или пострадавших в результате теракта в Лондоне.
Об этом Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.
«Ночной теракт в Лондоне. Есть погибшие. Консул пытается получить оперативную информацию. Будем сообщать», - сказано в сообщении.
Ночной теракт в #Лондон. Есть погибшие. Консул пытается получить оперативную информацию. Сообщим.. pic.twitter.com/j5kFWiLPeO— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) June 4, 2017
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.
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