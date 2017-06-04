Консул проверяет информацию о наличии украинцев среди жертв или пострадавших вследствие теракта в Лондоне

11:15, 04 июня 2017
Общество
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Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел Украины.

Иллюстрация REUTERS

Консул пытается получить оперативную информацию о наличии граждан Украины среди жертв или пострадавших в результате теракта в Лондоне.

Об этом Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.

«Ночной теракт в Лондоне. Есть погибшие. Консул пытается получить оперативную информацию. Будем сообщать», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.

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Новость в сюжете: Теракты в Лондоне
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