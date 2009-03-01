Сегодня лидеры ЕС обсудят пути преодоления финансового кризиса

Сегодня в Брюсселе лидеры Европейского Союза обсудят пути преодоления финансового кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС начнется в 14.00 по киевскому времени.

В ходе заседания лидеры Евросоюза планируют обменяться мнениями о путях преодоления последствий кризиса, а также обсудить вопрос протекционизма собственных рынков.

На час раньше в Брюсселе соберутся лидеры стран - новых членов ЕС, представляющих Центральную и Восточную Европу, которые также планируют обсудить вопрос преодоления кризиса.