Сегодня лидеры ЕС обсудят пути преодоления финансового кризиса
12:08, 01 марта 2009Общество
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Неформальный саммит
Сегодня в Брюсселе лидеры Европейского Союза обсудят пути преодоления финансового кризиса.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, неформальный саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС начнется в 14.00 по киевскому времени.
В ходе заседания лидеры Евросоюза планируют обменяться мнениями о путях преодоления последствий кризиса, а также обсудить вопрос протекционизма собственных рынков.
На час раньше в Брюсселе соберутся лидеры стран - новых членов ЕС, представляющих Центральную и Восточную Европу, которые также планируют обсудить вопрос преодоления кризиса.
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