Взрывчатку в самолете Львов-Стамбул не нашли

В ходе роверки самолета во Львове, информация о минировании которого была получена от одного из пассажиров, взрывчатку не обнаружили. Об этом сообщил Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в Twitter.

"В 14:30 закончена проверка самолета Львов-Стамбул, взрывных устройств не обнаружено", - заявил Зубко.

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По его словам, дополнительно также проверяется багаж в отдельном помещении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полицию поступила информация о минировании самолета Львов-Стамбул.