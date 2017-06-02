Взрывчатку в самолете Львов-Стамбул не нашли
16:56, 02 июня 2017Общество
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Дополнительно также проверяется багаж в отдельном помещении
Из-за сообщения о минировании из самолета эвакуировали всех пассажиров / фото пресс-службы МАУ
В ходе роверки самолета во Львове, информация о минировании которого была получена от одного из пассажиров, взрывчатку не обнаружили. Об этом сообщил Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в Twitter.
"В 14:30 закончена проверка самолета Львов-Стамбул, взрывных устройств не обнаружено", - заявил Зубко.
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По его словам, дополнительно также проверяется багаж в отдельном помещении.
Как сообщал УНИАН, сегодня в полицию поступила информация о минировании самолета Львов-Стамбул.
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