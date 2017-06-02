В Украине впервые осудили участника террористической организации за нарушение законов и обычаев ведения войны

Впервые в Украине участник террористической организации осужден за нарушение законов и обычаев ведения войны.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, до 10 лет 1 месяца лишения свободы с конфискацией имущества осужден гражданин Украины, который 1 июня 2017 года приговором Славянского горрайонного суда Донецкой области признан виновным в участии в террористической организации «ДНР», содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено и в суде доказано, что указанный гражданин, выполняя отведенные ему функции в составе террористической организации «ДНР», осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других лиц, которые незаконно удерживались боевиками в захваченном помещении Управления СБУ в Донецкой области.

Читайте такжеВ Днепропетровске террорист "ДНР" пытался заложить бомбу с 11 килограммами пластида в общественном месте

При этом он совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности к самозащите, применял к ним физическое насилие, бил, мучил, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни.

Следствием установлено 30 потерпевших от преступных действий указанного лица.

Подозреваемый был задержан 10 февраля 2017 г. в г. Славянск следователями Главной военной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ.