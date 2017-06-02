В Луганске боевики выкапывают трамвайные рельсы - СМИ

12:21, 02 июня 2017
Общество
1066 5

В оккупированном Луганске уничтожают трамвайные рельсы.

Оккупанты режут трамвайные рельсы на металлолом / Фото vlada.io

В Луганске боевики "ЛНР" выкапывают и режут на металлолом трамвайные рельсы. Об этом в социальных сетях сообщают жители города, передает Четвертая власть.

Читайте такжеСМИ: Боевики "ДНР" захватили дом экс-регионала, жестоко убив охранников

Луганчане опубликовали фотографии рельс, уничтоженных в районе Автовокзала.

Трамвайное сообщение в городе было прекращено почти сразу после захвата Луганска боевиками.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной части Луганской области обострились конфликты между местными "ополченцами" и наемниками из России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЛНР#мародеры#металлолом