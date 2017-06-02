В Луганске боевики выкапывают трамвайные рельсы - СМИ
12:21, 02 июня 2017Общество
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В оккупированном Луганске уничтожают трамвайные рельсы.
Оккупанты режут трамвайные рельсы на металлолом / Фото vlada.io
В Луганске боевики "ЛНР" выкапывают и режут на металлолом трамвайные рельсы. Об этом в социальных сетях сообщают жители города, передает Четвертая власть.
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Луганчане опубликовали фотографии рельс, уничтоженных в районе Автовокзала.
Трамвайное сообщение в городе было прекращено почти сразу после захвата Луганска боевиками.
Как сообщал УНИАН, в оккупированной части Луганской области обострились конфликты между местными "ополченцами" и наемниками из России.
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