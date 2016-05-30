Президент Турции выступил против контроля рождаемости

"Открыто заявляю: мы будем поднимать рождаемость, мы будем повышать численность населения. Планирование семьи, контроль рождаемости – ни одна мусульманская семья не будет разделять такой образ мыслей", - сказал турецкий президент, передает Би-би-си со cсылкой на газета Hurriyet.

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Призыв к отказу от контрацепции и повышению рождаемости прозвучал в выступлении Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле по случаю 20 годовщины Фонда молодежи и образования. По мнению президента, планирование семьи ограничивает рост численности населения Турции.

Ранее Эрдоган вызвал возмущение женских организаций, когда заявил, что женщины не равны мужчинам и каждая из них должна родить не менее трех детей. Он также призывал запретить аборты и прелюбодеяние.

Кроме того, турецкий президент и ранее высказывался против контрацепции. В 2014 году Реджеп Тайип Эрдоган в одном из своих выступлений приравнял использование контрацептивов к государственной измене.