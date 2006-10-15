Кто ходит в гости по утрам уже 80 лет?
15:49, 15 октября 2006Общество
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Самый известный в мире медвежонок отмечает юбилей
Самый известный в мире медвежонок отмечает юбилей. Вот уже 80 лет «хорошо живет на свете Винни Пух».
Первое издание знаменитой детской книги появилось в 1926 году. Советским детям эту историю пересказал Борис Заходер. Чуть позже о том, «кто ходит в гости по утрам» сняли мультик, и знаменитый зверь заговорил голосом Евгения Леонова.
В честь праздника на сцене театра кукол имени Образцова покажут премьеру новой версии сказочной истории. Авторы говорят, что строго придерживались первоисточника. Действие разворачивается в Лондоне и Зачарованном лесу, а герои обитают в гигантских предметах.
Куклы для спектакля сконструировал создатель легендарного Олимпийского мишки Марк Шмулевич.
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