Кто ходит в гости по утрам уже 80 лет?

Самый известный в мире медвежонок отмечает юбилей. Вот уже 80 лет «хорошо живет на свете Винни Пух».

Первое издание знаменитой детской книги появилось в 1926 году. Советским детям эту историю пересказал Борис Заходер. Чуть позже о том, «кто ходит в гости по утрам» сняли мультик, и знаменитый зверь заговорил голосом Евгения Леонова.

В честь праздника на сцене театра кукол имени Образцова покажут премьеру новой версии сказочной истории. Авторы говорят, что строго придерживались первоисточника. Действие разворачивается в Лондоне и Зачарованном лесу, а герои обитают в гигантских предметах.

Куклы для спектакля сконструировал создатель легендарного Олимпийского мишки Марк Шмулевич.

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