Турция опубликовала соглашение с Украиной о взаимных поездках граждан по ID-картам

В официальном издании Турции опубликовано соглашение с Украиной о взаимных поездках граждан по ID-карточкам. Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в Facebook.

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"Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 об внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию. Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одна-две недели", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в марте в Министерстве иностранных дел выразили надежду, что соглашение между Украиной и Турцией о взаимных поездках граждан по ID-картам вступит в силу в начале лета.