Эксперты объяснили, почему украинская таможня начала задерживать посылки с Meizu и Xiaomi

В последние две недели поступают сообщения, что посылки с устройствами марок Meizu и Xiaomi при прохождении украинской таможни начали останавливать по заявлению правообладателя. Об этом пишет AIN. Посылки с Xiaomi уже пускают в страну, но с доставкой Meizu из зарубежных магазинов могут быть проблемы.

Читайте такжеМыши съели: на таможне Сумщины "объяснили", куда делись 2 тонны орехов (видео)Журналисты поясняют, что в Таможенном кодексе Украины есть ст. 399 «Приостановление таможенного оформления товаров на основании данных таможенного реестра». Таможенный реестр — это документ, который можно посмотреть на сайте ГФС, где перечислены торговые марки и лица, которые являются их официальными представителями.

"Оформляя посылку, таможня может проверить, внесена ли ТМ в реестр и есть ли получатель товара среди импортеров в реестре, обнаружить «признаки нарушения прав интеллектуальной собственности». Если они есть — таможня ставит оформление на паузу до 10 рабочих дней и связывается с правообладателем. Правообладатель может обратиться в таможню с заявлением о нарушении прав — это и случилось в случае с посылками Meizu", - говорится в статье.

Директор магазина «Розетка» Владислав Чечеткин пояснил, что за последние пару недель покупатели, заказывавшие устройства Meizu в зарубежных магазинах через сайт «Розетки» столкнулись с тем, что их посылки им не приходят. Это связано с неоднократными письменными обращениями правообладателя Meizu в ГФС.

Издание отмечает, что письма подписаны Викторией Цитович — ранее она была директором «Цитрус Трейд», сейчас указана в таможенном реестре, как представитель ТМ Meizu в Украине. По данным «Цитруса», она в компании не работает с 2011 года, но «Цитрус» и Meizu с ней сотрудничают.

В письме речь идет о том, что в марте на территорию Украины «был ввезен контрафактный товар» и таможня не приостановила его оформление, как должна была. Представитель ТМ призывает ГФС принять меры по этому поводу.

«На основании этого письма таможня не пропускает на территорию Украины посылки физических лиц. При этом нужно отметить, товары в цене до 150 евро, конечный покупатель — физическое лицо, житель Украины… более того, поводом послужил оригинальный товар, серийный номер которого указан», — рассказал Чечеткин.

Пока что при заказе устройств Meizu за рубежом нужно быть готовым к тому, что посылка может не доехать до получателя.

Ранее основатель Hotline.ua Сергей Арабаджи пояснил, что и кроссовки, и смартфоны — это частные случаи все того же принципа «исчерпания прав на торговую марку».

Производитель товара под собственной торговой маркой теряет право на его коммерческую эксплуатацию после первой продажи. Это значит, в том числе, что новый собственник может рекламировать этот товар. В этом смысле, права владельца на торговую марку исчерпываются.

"Но при международной торговле разночтения появляются. Некоторые страны считают, что импортер (покупатель) товара должен при ввозе в свою страну подтвердить у производителя право на его продажу. Это называется национальный принцип исчерпания прав. Если этого делать не требуется – это международный подход. На сегодняшний день, в нашем законодательстве принцип исчерпания прав четко не установлен", - объясняют авторы материала.