Мнения читателей УНИАН об уместности выступлений украинских звезд в России разделились - опрос

Как свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН, 38% наших читателей "нормально относятся" к выступлениям украинских звезд в России.

Почти столько же, а именно 36% опрошенных, высказались категорически против таких вояжей, считая их неуместными в условиях российской агрессии против Украины.

Еще 20% высказались также против концертов украинских исполнителей в России, посоветовав им сначала в зону АТО выступать приехать, а потом уже решать, нужно ли ездить на заработки в РФ.

Читайте такжеОдесский активист о скандале с Лободой: гастролирующие по Мордору артисты могут не рассчитывать на концерты

6% читателей УНИАН то ли в шутку, то ли на самом деле отметили, что уже не могут дождаться нового тура Светланы Лободы и Ани Лорак по российским глибинкам.

В целом в опросе приняли участие 2,5 тысячи читателей УНИАН.

Отметим, новых оборотов дискуссии вокруг вояжей украинских звезд на заработки в Россию приобрели после сообщений о вручении музыкальной премии телеканала RU.TV, состоявшемся 28 мая в Красногорске под Москвой.

В частности, Ани Лорак, которая уже давно попала в немилость к украинской публике, получила награду в номинации "Лучший дуэт", группа "Грибы" признали "Лучшим стартом", группа "Время и Стекло" забрала награду за "Лучшую песню". А Светлана Лобода стала обладательницей двух премий - "Лучший креатив" и "Лучшая певица".

Читайте также"Попала в зону риска": после срыва концерта в Одессе Лободу пригласили в оккупированный Донецк

Кстати, с концертной деятельностью Лободы в России отдельная история - ее концерт в Одессе 28 мая сорвали местные активисты. Так, поздно вечером в воскресенье около 150 проукраинских активистов собрались в курортной Аркадии, возле элитного ночного клуба "Ибица" на берегу Черного моря, где на 22:00 был запланирован концерт Лободы. Местные активисты были недовольны тем, что Лобода активно выступает с концертами в России и получает там местные награды, и угрожали бойкотировать концерт еще задолго до даты его проведения. В конце концов, концерт Лободы в Одессе не состоялся из – за сообщения о минировании клуба.

Вслед за Лободой свой концерт в Одессе отменил и певец Иван Дорн, который недавно "отличился" тем, что назвал войну между Украиной и Россией "конфликтом", что вызвало немалое возмущение среди многих украинцев.