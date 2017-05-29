Отмена концерта Ивана Дорна: в одесском клубе объяснили ситуацию

После срыва концерта Лободы в Одессе стало известно, что и Иван Дорн там не выступит. Об этом сам певец заявил российскому изданию.

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Продажа билетов на выступление артиста пока приостановлена, впрочем зрителям их еще не возвращают. Такую информацию сайта сообщили в сервисе по продаже билетов, сообщает ТСН.

В клубе Ibiza, где артист должен был выступить девятого июня, рассказали, что концерт отменен. С афиши мероприятие также исчезло.

"Позвонили организаторы концерта сказали, что он отменен. Несколько часов назад", - отметили в комментарии.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сам исполнитель говорил, что отменили его одесский выступление месяц назад, а представители артиста не комментируют ситуацию.